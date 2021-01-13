Ege'nin en büyük kayak merkezini kuraklık vurdu

Türkiye'deki kış turizminin önemli merkezlerinden olması beklenen, Ege Bölgesi'nin en büyük kayak merkezi durumundaki Denizli Kayak Merkezi, kuraklıktan olumsuz etkilendi. 2 bin 420 metre rakıma sahip merkezde, beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. En uzunu 1700 metre olan 9 farklı kayak pistine sahip tesiste bu nedenle kayak sezonu açılamadı.