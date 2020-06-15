Ege’nin incisi Geyikli’de sahiller boş kaldı

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün etkileri devam ediyor. Hem sağlık hem de ekonomik anlamda birçok ülkeyi olumsuz etkileyen virüs nedeniyle hükümetler her geçen gün yeni önlemler almaya devam ediyor.

Son yıllarda ünlü komedyen Ata Demirer'in çektiği 'Eyvah Eyvah' film serileriyle yıldızı parlayan Geyikli beldesinde şu sıralar sessizlik hakim. Bozcaada'nın geçiş yolu güzergahında bulunan Geyikli, zeytin ve zeytinyağı gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihteki eşsiz güzellikleri de içinde barındırıyor.