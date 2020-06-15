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Ege’nin incisi Geyikli’de sahiller boş kaldı

Koronavirüs nedeniyle sahiller ve plajlar boş kaldı. Kuzey Ege'nin incisi Geyikli'de sahillerdeki doluluk oranı yüzde 10 oranında kaldı. Vatandaşlar virüs nedeniyle, gerekmedikçe evden çıkmıyor.

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:51 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:59
Ege’nin incisi Geyikli’de sahiller boş kaldı
Ege’nin incisi Geyikli’de sahiller boş kaldı

Çanakkale'nin Kuzey Ege bölgesinde bulunan Geyikli beldesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sahiller boş kaldı. Bölgede doluluk oranı geçen seneye göre aynı olurken, vatandaşlar yeni normalleşme kurallarına uyarak gerekmedikçe dışarı çıkmıyor. Plajlarda bulunan şezlonglar sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirilirken, sahillerdeki doluluk oranı da yüzde 10 olarak görüldü.

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Ege’nin incisi Geyikli’de sahiller boş kaldı
Ege’nin incisi Geyikli’de sahiller boş kaldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde, şu sıralarda sahillerdeki doluluk oranı yaklaşık yüzde 10 olarak gözlendi. Kuzey Ege Denizi'ndeki tatil cenneti Bozcaada ilçesinin hemen karşı kıyısında bulunan Geyikli'de doluluk oranı geçen seneye göre aynı olurken, vatandaşlar yeni normalleşme kurallarına uyarak gerekmedikçe dışarıya çıkmıyor.

Ege’nin incisi Geyikli’de sahiller boş kaldı
Ege’nin incisi Geyikli’de sahiller boş kaldı

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün etkileri devam ediyor. Hem sağlık hem de ekonomik anlamda birçok ülkeyi olumsuz etkileyen virüs nedeniyle hükümetler her geçen gün yeni önlemler almaya devam ediyor.

Son yıllarda ünlü komedyen Ata Demirer'in çektiği 'Eyvah Eyvah' film serileriyle yıldızı parlayan Geyikli beldesinde şu sıralar sessizlik hakim. Bozcaada'nın geçiş yolu güzergahında bulunan Geyikli, zeytin ve zeytinyağı gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihteki eşsiz güzellikleri de içinde barındırıyor.

Ege’nin incisi Geyikli’de sahiller boş kaldı
Ege’nin incisi Geyikli’de sahiller boş kaldı

'TIBBI GELİŞMELERLE RAHATLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'
Geyikli'de 12 yıldır yazlığı bulunan ve her yaz tatilinde beldeye geldiğini belirten Turizmci Süleyman Aydın, "İstanbul Beşiktaş'tan geliyorum. Her yıl hem kafamızı dinlemek hem de tatilimizi yapmak için geliyoruz. Maalesef bu sene hem ülkemizde hem de dünyada genel bir korona virüs problemi yaşanıyor.

Bu problem kış aylarında başlayıp, yaz aylarında da devam ediyor. Özellikle yaz sezonunda bulunduğumuz bölge Geyikli, Çanakkale ve diğer tatil beldelerimize olumsuz etkileri oldu. Ben de bir turizmciyim ve turizmci olarak bizim de ileriye dönük çalışmalarımız oldu. Bu durum biraz da önümüzü görmekle alakalı, şuanda yapılan açıklamalara bakılırsa, tıbbi gelişmeler daha hızlı bir şekilde sonuçlanırsa sonbahardan önce biraz daha rahatlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Ege’nin incisi Geyikli’de sahiller boş kaldı
Ege’nin incisi Geyikli’de sahiller boş kaldı

SAHİLLERDEKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 10
Korona virüs nedeniyle insanların fazla sahil ve plajlara çıkmaktan çekindiklerini belirten Aydın, "Özellikle son yıllarda Geyikli'de popülarite çok yüksekti ama bu sene sizin de gördüğünü gibi ciddi bir düşüş var. Hemen hemen sahiller maksimum yüzde 10 doluluk oranında. Bunun tabii ki yaşadığımız süreçle de alakası var" diye konuştu.

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