Ege’nin incisi Geyikli’de sahiller boş kaldı

'TIBBI GELİŞMELERLE RAHATLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'
Geyikli'de 12 yıldır yazlığı bulunan ve her yaz tatilinde beldeye geldiğini belirten Turizmci Süleyman Aydın, "İstanbul Beşiktaş'tan geliyorum. Her yıl hem kafamızı dinlemek hem de tatilimizi yapmak için geliyoruz. Maalesef bu sene hem ülkemizde hem de dünyada genel bir korona virüs problemi yaşanıyor.
Bu problem kış aylarında başlayıp, yaz aylarında da devam ediyor. Özellikle yaz sezonunda bulunduğumuz bölge Geyikli, Çanakkale ve diğer tatil beldelerimize olumsuz etkileri oldu. Ben de bir turizmciyim ve turizmci olarak bizim de ileriye dönük çalışmalarımız oldu. Bu durum biraz da önümüzü görmekle alakalı, şuanda yapılan açıklamalara bakılırsa, tıbbi gelişmeler daha hızlı bir şekilde sonuçlanırsa sonbahardan önce biraz daha rahatlayacağımızı düşünüyorum" dedi.