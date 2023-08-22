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Haberler Galeri Ege'nin o ilinde sıcaklık 41 dereceye çıkacak! Meteoroloji'den 22 Ağustos Salı günü hava durumu raporu

Ege'nin o ilinde sıcaklık 41 dereceye çıkacak! Meteoroloji'den 22 Ağustos Salı günü hava durumu raporu

Bugün (22 Ağustos Salı) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu'nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 22 Ağustos Salı hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 08:47 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 09:56

Ege’nin o ilinde sıcaklık 41 dereceye çıkacak! Meteoroloji’den 22 Ağustos Salı günü hava durumu raporu

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, hava sıcaklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

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Ege’nin o ilinde sıcaklık 41 dereceye çıkacak! Meteoroloji’den 22 Ağustos Salı günü hava durumu raporu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege’nin o ilinde sıcaklık 41 dereceye çıkacak! Meteoroloji’den 22 Ağustos Salı günü hava durumu raporu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 41°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

Ege’nin o ilinde sıcaklık 41 dereceye çıkacak! Meteoroloji’den 22 Ağustos Salı günü hava durumu raporu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

Ege’nin o ilinde sıcaklık 41 dereceye çıkacak! Meteoroloji’den 22 Ağustos Salı günü hava durumu raporu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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