Ege’nin o ilinde sıcaklık 42 dereceyi bulacak! Meteoroloji’den 4 Ağustos Cuma hava durumu tahmini

Bugün (4 Ağustos Cuma) İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün sıcaklık ne kadar artacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? soruları araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Ağustos Cuma hava durumu...
Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2023 Cuma 08:50 Güncelleme Tarihi: 4 Ağustos 2023 Cuma 08:59