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Ege'nin termal tesisleri turizm sezonuna hazır! Kışın şifa kaynağı...

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Ege Bölgesi, yazın denizi, kışın ise sıcak sularıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Bu yıl ilk defa uygulanacak ara tatil döneminin de Ege'deki termal tesislerde yoğunluğu artırması bekleniyor. TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, "Çeşme, Pamukkale, Kuşadası gibi yerlerde çok ciddi termal potansiyeli var. Bunlar, gerek tanıtımları gerekse tesislerin kalitesiyle son yıllarda atağa geçmiş durumda. Buradaki tesislerde yüzde 70'lik doluluk bekliyoruz" dedi

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma 12:41 Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma 12:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





