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Ege'nin termal tesisleri turizm sezonuna hazır! Kışın şifa kaynağı...

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Ege Bölgesi, yazın denizi, kışın ise sıcak sularıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Bu yıl ilk defa uygulanacak ara tatil döneminin de Ege'deki termal tesislerde yoğunluğu artırması bekleniyor. TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, "Çeşme, Pamukkale, Kuşadası gibi yerlerde çok ciddi termal potansiyeli var. Bunlar, gerek tanıtımları gerekse tesislerin kalitesiyle son yıllarda atağa geçmiş durumda. Buradaki tesislerde yüzde 70'lik doluluk bekliyoruz" dedi

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma 12:41 Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma 12:41
Ege'nin termal tesisleri turizm sezonuna hazır! Kışın şifa kaynağı...

Denizi, kumu ve güneşiyle özellikle yazın turist yoğunluğunun yaşandığı Ege Bölgesi, kışın da şifa kaynağı termal sularıyla misafirlerini ağırlıyor.

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Ege'nin termal tesisleri turizm sezonuna hazır! Kışın şifa kaynağı...

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonuna sahip Ege, yaz dönemini bir hayli hareketli geçirdi.

Ege'nin termal tesisleri turizm sezonuna hazır! Kışın şifa kaynağı...

Önceki yıllara göre konaklama ve turist sayısında artışın yaşandığı bölge, şimdi de termal turizm sezonuna hazırlanıyor.

Ege'nin termal tesisleri turizm sezonuna hazır! Kışın şifa kaynağı...

Bölgenin termal su kaynakları, son yıllardaki tanıtım faaliyetleriyle adından söz ettirdi.

Ege'nin termal tesisleri turizm sezonuna hazır! Kışın şifa kaynağı...

Gerek şifa bulmak gerekse dinlenmek için rotalarını Ege'ye çeviren turistler, bir yandan da kültür turlarında tarihi yerleri arşınlıyor.

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