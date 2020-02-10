Ege'nin Uludağ'ı Kertil'de kar keyfi

Yayladaki karla yetinmeyen ve macera arayanlar zirveye kadar ulaştı. Uludağ girişini aratmayan bir araç kuyruğu da gözlerden kaçmadı. İlçe dışından gelen vatandaşlar doğanın muhteşem olduğunu belirtirken, Kertil Mahallesi sakinleri de kalabalık atmosferden memnun olduklarını ifade ettiler. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da meclis üyeleri ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Sındırgı ilçesinde kış turizminin geliştirilmesi için vatandaşların görüşünü dinleyen Yavaş, "Doğal şehir Sındırgı, turizmin her bir alanıyla, termaliyle, halısıyla, kolonyasıyla, hanımeli çarşısı ile farklı bir ortamda ve ilerlemeye devam ediyor.