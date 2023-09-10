Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 10 Eylül Pazar hava durumu...

Hafta sonu planı olanlar 'Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur var mı?' sorularını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Sinop, Artvin, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Muğla'nın ve Aydın'ın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın batısı, Burdur, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte10 Eylül Pazar hava durumu...