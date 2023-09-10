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Haberler Galeri Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 10 Eylül Pazar hava durumu...

Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 10 Eylül Pazar hava durumu...

Hafta sonu planı olanlar 'Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur var mı?' sorularını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Sinop, Artvin, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Muğla'nın ve Aydın'ın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın batısı, Burdur, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte10 Eylül Pazar hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 08:46 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 08:47

Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 10 Eylül Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla'nın ve Aydın'ın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın batısı, Burdur, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 10 Eylül Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevreleri ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 10 Eylül Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve İstanbul ile akşam saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 10 Eylül Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın batısında ve Burdur çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 10 Eylül Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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