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Haberler Galeri Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 3 Eylül Pazar hava durumu...

Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 3 Eylül Pazar hava durumu...

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu takip ediyor. Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağış var mı? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Edirne haric), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Konya'nın kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 3 Eylül Pazar hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2023 Pazar 08:38 Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2023 Pazar 08:40

Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 3 Eylül Pazar hava durumu...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların İç Anadolu kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz , Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop, Eskişehir'in güneyi ile Konya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 3 Eylül Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 3 Eylül Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Edirne haric bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 3 Eylül Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 3 Eylül Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağıların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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