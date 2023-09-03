Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 3 Eylül Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağıların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı