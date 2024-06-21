Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte Meteoroloji’nin 21 Haziran Cuma hava durumu tahmini

Son dakika haberleri... Bugün 21 Haziran Cuma 2024 hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminine göre Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Denizli'nin güney ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte 21 Haziran Cuma hava durumunun detayları...