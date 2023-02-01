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Haberler Galeri Ege'ye kar yağışı uyarısı 1 Şubat 2023 Çarşamba!

Ege'ye kar yağışı uyarısı 1 Şubat 2023 Çarşamba!

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Sıcaklıkar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu yayınladı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İşte 1 Şubat 2023 hava durumu....

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2023 Çarşamba 08:31 Güncelleme Tarihi: 1 Şubat 2023 Çarşamba 08:34
Ege'ye kar yağışı uyarısı 1 Şubat 2023 Çarşamba!
Ege’ye kar yağışı uyarısı 1 Şubat 2023 Çarşamba!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hatay, K.Maraş, Osmaniye, G.Antep, Kilis, Ş.Urfa, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde kuzey, kuzeybatı; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ege'ye kar yağışı uyarısı 1 Şubat 2023 Çarşamba!
Ege’ye kar yağışı uyarısı 1 Şubat 2023 Çarşamba!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Ege'ye kar yağışı uyarısı 1 Şubat 2023 Çarşamba!
Ege’ye kar yağışı uyarısı 1 Şubat 2023 Çarşamba!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı; Afyonkarahisar ve Kütahya ile Uşak'ın doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUĞLA °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Ege'ye kar yağışı uyarısı 1 Şubat 2023 Çarşamba!
Ege’ye kar yağışı uyarısı 1 Şubat 2023 Çarşamba!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta ve Antalya'nın doğu, Burdur'un kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde beklenen yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Hatay, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Ege'ye kar yağışı uyarısı 1 Şubat 2023 Çarşamba!
Ege’ye kar yağışı uyarısı 1 Şubat 2023 Çarşamba!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısında hafif olmak üzere bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

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