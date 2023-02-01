Ege’ye kar yağışı uyarısı 1 Şubat 2023 Çarşamba!

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Sıcaklıkar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu yayınladı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İşte 1 Şubat 2023 hava durumu....