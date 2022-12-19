Ege’ye karla karışık yağmur geliyor! 19 Aralık Pazartesi hava durumu

Bugün 19 Aralık Pazartesi haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Sıcaklıklar ne kadar kaç dereceye düşecek? 19 Aralık Pazartesi hava durumunu merak eden vatandaşlar bu soruların yanıtını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmurlu, zamanla yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceğini tahmin ediyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte 19 Aralık Pazartesi hava durumunun detayları...