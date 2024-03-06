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Haberler Galeri Ege'ye karla karışık yağmur uyarısı! Meteoroloji 6 Mart Çarşamba hava tahminini duyurdu

Ege'ye karla karışık yağmur uyarısı! Meteoroloji 6 Mart Çarşamba hava tahminini duyurdu

Son dakika haberi... Bugün (6 Mart Çarşamba) hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Sıcaklıklar yükselecek mi? İzmir'de yağmur bekleniyor mu? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. Ege'de bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Mart Çarşamba hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 6 Mart 2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 6 Mart 2024 09:00

Ege’ye karla karışık yağmur uyarısı! Meteoroloji 6 Mart Çarşamba hava tahminini duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden, öğleden itibaren batı kesimlerde kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Ege’ye karla karışık yağmur uyarısı! Meteoroloji 6 Mart Çarşamba hava tahminini duyurdu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ege’ye karla karışık yağmur uyarısı! Meteoroloji 6 Mart Çarşamba hava tahminini duyurdu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Ege’ye karla karışık yağmur uyarısı! Meteoroloji 6 Mart Çarşamba hava tahminini duyurdu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege’ye karla karışık yağmur uyarısı! Meteoroloji 6 Mart Çarşamba hava tahminini duyurdu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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