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Haberler Galeri Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Ağustos Salı hava durumu...

Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Ağustos Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Çankırı ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Bartın'ın doğu ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. İşte 10 Ağustos Salı hava durumu....

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 08:46 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 08:47
Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Ağustos Salı hava durumu...

KUVVETLİ VE YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Bartın'ın doğu ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Ağustos Salı hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Ağustos Salı hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Ağustos Salı hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğleden sonra Kahramanmaraş ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Ağustos Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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