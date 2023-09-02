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Haberler Galeri Ege'ye kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den 2 Eylül Cumartesi hava durumu tahmini

Ege'ye kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den 2 Eylül Cumartesi hava durumu tahmini

Bugün (2 Eylül Cumartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 2 Eyül Cumartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 2 Eylül 2023 Cumartesi 08:45 Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2023 Cumartesi 08:57

Ege’ye kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji’den 2 Eylül Cumartesi hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Sinop, Osmaniye, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında, akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında, akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m²) beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Ege’ye kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji’den 2 Eylül Cumartesi hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakasının, öğleden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege’ye kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji’den 2 Eylül Cumartesi hava durumu tahmini

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Ege’ye kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji’den 2 Eylül Cumartesi hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta ve Burdur çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 33°C

Parçalı bulutlu

Ege’ye kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji’den 2 Eylül Cumartesi hava durumu tahmini

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu, Düzce ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

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