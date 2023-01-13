Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 13 Ocak Cuma hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.