Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı 20 Kasım Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu yakından takip ediyor. 'İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu?' soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla, Antalya ve Ayvalık çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor. İşte 20 Kasım Pazar hava durumu...