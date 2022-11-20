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Haberler Galeri Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı 20 Kasım Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı 20 Kasım Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu yakından takip ediyor. 'İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu?' soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla, Antalya ve Ayvalık çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor. İşte 20 Kasım Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 10:23 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 10:37
Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı 20 Kasım Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı 20 Kasım Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ile Ayvalık çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı 20 Kasım Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı 20 Kasım Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı 20 Kasım Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

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