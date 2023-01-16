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Haberler Galeri Ege'ye sağanak yağış uyarısı!

Ege'ye sağanak yağış uyarısı!

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'nin hangi illerinde yağış bekleniyor? Sağanak yağış kaç gün etkisini sürdürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini gösterirken, Ege Bölgesi'nin kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Özellikle İzmir ve Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Ocak Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 09:11
Ege’ye sağanak yağış uyarısı!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İzmir, Aydın, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Ege’ye sağanak yağış uyarısı!

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

Ege’ye sağanak yağış uyarısı!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İzmir ve Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege’ye sağanak yağış uyarısı!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Ege’ye sağanak yağış uyarısı!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

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