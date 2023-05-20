Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 20 Mayıs Cumartesi İzmir hava durumu....

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu takip ediyor. Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji bugünün hava tahminini yayınladı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Hakkari ile Isparta'nın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 20 Mayıs Cumartesi hava durumu...