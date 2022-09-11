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Haberler Galeri Eğitim öğretim yılı yarın başlıyor! Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı

Eğitim öğretim yılı yarın başlıyor! Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı

Muğla'nın gözde turizm beldesi Bodrum'da okulların yarın açılması nedeniyle yerli turist sayısı azaldı. Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü kentte yabancı turistler denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 15:48 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 16:00
Eğitim öğretim yılı yarın başlıyor! Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı
Eğitim öğretim yılı yarın başlıyor! Bodrum’da plajlar yabancı turistlere kaldı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da turist hareketliliği devam ediyor.

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Eğitim öğretim yılı yarın başlıyor! Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı
Eğitim öğretim yılı yarın başlıyor! Bodrum’da plajlar yabancı turistlere kaldı

2022-2023 eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması nedeniyle plajlarda ve kent genelinde yerli turist azaldı, Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı.

Eğitim öğretim yılı yarın başlıyor! Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı
Eğitim öğretim yılı yarın başlıyor! Bodrum’da plajlar yabancı turistlere kaldı

Başta Gümbet Plajı olmak üzere Kumbahçe, Ortakent, Bitez,Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak ve Göltürkbükü sahillerinde yabancı turistler denizin ve güneşin keyfini sürdü.

Eğitim öğretim yılı yarın başlıyor! Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı
Eğitim öğretim yılı yarın başlıyor! Bodrum’da plajlar yabancı turistlere kaldı

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü kentte turistler keyifli dakikalar yaşadı.

Eğitim öğretim yılı yarın başlıyor! Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı
Eğitim öğretim yılı yarın başlıyor! Bodrum’da plajlar yabancı turistlere kaldı

Bazı turistler bol bol denize girerken bazıları da şezlonglarında güneşlenip, kitap okuyarak vakit geçirmeyi tercih etti.

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