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Eğitim öğretim yılı yarın başlıyor! Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı
Muğla'nın gözde turizm beldesi Bodrum'da okulların yarın açılması nedeniyle yerli turist sayısı azaldı. Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü kentte yabancı turistler denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.
Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 15:48Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 16:00
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Eğitim öğretim yılı yarın başlıyor! Bodrum'da plajlar yabancı turistlere kaldı
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da turist hareketliliği devam ediyor.