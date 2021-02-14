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Eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan iller

15 Şubat itibariyle köy okullarında yüz yüze eğitim başlıyor. Ancak bazı bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ertelendi. Peki kar tatili olan iller nereler? Hangi illerde okulların açılışı ertelendi? İşte kar tatilli olan il ve ilçeler...

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 17:11 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 17:19
Eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan iller

Okulların ikinci dönemi yarın itibari ile başlıyor. Köy okulları yüz yüze eğitim için hazır ancak yoğun kar yağışı kimi bölgelerde okulların açılışı erteledi. İşte kar tatili olan iller...

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Eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan iller

TEKİRDAĞ'DA 2 GÜN

Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı. Karara göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okullarda yarın başlayacak yüz yüze eğitim 2 gün süreyle ertelendi. Söz konusu okullardaki eğitim, 2 gün boyunca uzaktan yapılacak.

Eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan iller

EDİRNE'DE O İLÇELERDE BİR GÜN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Dünden bu yana aralıksız yağan kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.

Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.

Eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan iller

SAKARYA'DA EĞİTİME ARA

Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan iller

ZONGULDAK'TA UZAKTAN EĞİTİM KARARI

Zonguldak'ta, 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle 1 gün ertelendi.

Zoguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı gibi ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve resmi okullarda 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin, 1 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Eğitimin aksamaması için pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak.

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