Ekrem İmamoğlu'nun terör ifadesi ortaya çıktı! "Tesadüf" dedi geçiştirmeye çalıştı

"TELEFON GÖRÜŞMELERİM ÇOK YOĞUN"

İmamoğlu, bu iddialara verdiği yanıtta öncelikle bu telefonların yalnızca kendisi tarafından kullanılmadığını, aynı zamanda çalışma ekibinin de bu hatları kullandığını belirtti:

"Bahsi geçen telefon numaraları bana ya da şirketime kayıtlı olan telefonlardan ikisi olmakla birlikte, bu telefonlar ağırlıklı olarak yakın çalışma arkadaşlarım tarafından kullanılıyor. Günlük telefon akışlarımın çok yoğun olduğu bir gerçektir. Gün içinde yüzlerce telefon görüşmesi yapıyorum. Bu telefonların kimleri aradığı ya da kimlerden çağrı aldığı, tamamen iletişim yoğunluğu çerçevesinde değerlendirilmeli."