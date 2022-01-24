El ve ayaklarda uyuşma yaşıyorsanız dikkat! Nedeni B vitamini eksikliği olabilir

Vitaminlerin sağlığımız için önemi oldukça fazla. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi ve hastalıklardan korunmak için vitaminler olmazsa olmaz. Besinlerden doğal yollarla alabildiğimiz besinleri kimi durumlarda ek takviye olarak da kullanabiliyoruz. Ancak vitamin eksikliği durumunda bazı belirtiler de kendini gösteriyor. Deri döküntüleri, ağız çevresinde yara ve çatlaklar, dudaklarda pullanma, zayıflık, halsizlik, sinirlilik, karın krampları ve mide bulantısı, ishal veya kabızlık gibi bağırsak sorunları, stres, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma B vitamini eksikliğine işaret ediyor. Peki B vitamini hangi besinlerde bulunur? B vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler...