Elde ve parmaklarda uyuşma varsa dikkat!

Ellerde ve parmaklarda zaman zaman yaşanan uyuşmalar hayat kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Yurdaer Doğu, bilgisayar, cep telefonu, el işleri ve el bileğini zorlayan işlerde çalışmanın sinir sıkışması 'karpal tünel sendromu' gibi hastalıklara neden olabileceğini anlattı. Karpal Tünel Sendromu ile ilgili bilgi veren Op. Dr. Doğu; "Karpal tünel sendromu, el bileği bölgesinin bağ dokusundaki ödemden ve kan akışının kesintiye uğramasından kaynaklanıyor olabilir" dedi.