Elde ve parmaklarda uyuşma varsa dikkat!

"AĞRILARIN VE UYUŞMALARIN GECE ORTAYA ÇIKMASI EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ ARASINDADIR"

Karpal tünel sendromu belirtilerinin genelde yavaş başlayarak tedavi edilmediği durumlarda artacağının bilgisini veren Op. Dr. Yurdaer Doğu; "İlk olarak parmaklarda uyuşma, karıncalanma ve his kaybı gibi belirtileri olmakla birlikte bu belirtilere el bileğinde ve kolda görülen ağrılar da eşlik edebilir. Bu tür ağrıların ve uyuşmaların özellikle gece ortaya çıkması karpal tünel sendromunun en belirgin özellikleri arasındadır. Erken dönemde tespit edilmeyen ya da erken dönemde tespit edilip tedavinin gecikerek sıkışmanın ilerlediği durumlarda şikayetlerin kalıcı bir hale gelme ihtimali yüksektir. Ellerde zayıflık ve güçsüzlüğün dışında nesneleri kavrayamama ve elden düşürme Karpal Tünel Sendromu'nun bir başka belirtisidir" diye konuştu.