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Haberler Galeri Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi feci şekilde can verdi. 35 yaşındaki genç işçinin elektrik direğine hat bağlamak için çıktığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 17:47 Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 17:49
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, elektrik işçisi Mehmet Ali Koyuncu (35), Çamköy Mahallesi Değirmanbaşı Caddesi'nde hat bağlamak için elektrik direğine çıktı.

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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Bu sırada elektrik akıma kapılan Koyuncu elektrik direğinde asılı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinde yarım istedi.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlı, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibince direkten indirilen Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirledi.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Polis ekiplerinin incelmesinin ardından Koyuncu'nun cesedi, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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