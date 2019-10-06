Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz ile Cenk'i Alp Navruz arasındaki gerçek herkesi şok etti!

Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz ile Cenk'i Alp Navruz arasındaki gerçek herkesi şok etti!

Trt 1 ekranının sevilen dizisi Elimi Bırakma'nın oyuncuları izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Elimi Bırakma dizisinde Azra karakterini canlandıran Alina Boz ile dizide Cenk'i oynayan Alp Navruz arasındaki gerçek ise sosyal medyayı salladı. Elimi Bırakma dizisinin yıldızları arasındaki gerçeği duyanlar şok oldu. İşte herkesi şaşkına çeviren o gerçek...