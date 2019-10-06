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Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz ile Cenk'i Alp Navruz arasındaki gerçek herkesi şok etti!

Trt 1 ekranının sevilen dizisi Elimi Bırakma'nın oyuncuları izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Elimi Bırakma dizisinde Azra karakterini canlandıran Alina Boz ile dizide Cenk'i oynayan Alp Navruz arasındaki gerçek ise sosyal medyayı salladı. Elimi Bırakma dizisinin yıldızları arasındaki gerçeği duyanlar şok oldu. İşte herkesi şaşkına çeviren o gerçek...

Giriş Tarihi: 6 Ekim 2019 Pazar 18:32
Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz ile Cenk'i Alp Navruz arasındaki gerçek herkesi şok etti!

Trt 1 ekranının sevilen dizisi Elimi Bırakma'nın oyuncuları izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Elimi Bırakma dizisinde Azra karakterini canlandıran Alina Boz ile dizide Cenk'i oynayan Alp Navruz arasındaki gerçek ise sosyal medyayı salladı. Elimi Bırakma dizisinin yıldızları arasındaki yaş farkını duyanlar şok oldu. İşte ünlü isimlerin merak edilen gerçek yaşları...

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Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz ile Cenk'i Alp Navruz arasındaki gerçek herkesi şok etti!

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz ile Cenk'i Alp Navruz arasındaki gerçek herkesi şok etti!

SİBEL CAN

1 AĞUSTOS 1970

Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz ile Cenk'i Alp Navruz arasındaki gerçek herkesi şok etti!

NURGÜL YEŞİLÇAY

26 MART 1976

Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz ile Cenk'i Alp Navruz arasındaki gerçek herkesi şok etti!

ZAFER ERGİN

30 AĞUSTOS 1942

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