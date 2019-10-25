Haberler
>
Galeri
> Eliyle yakaladığı balığın içinden çıkanlar şaşırttı!
Eliyle yakaladığı balığın içinden çıkanlar şaşırttı!
Son zamanlarda ilkel malzemeler ile hayatlarını sürdürmek moda haline gelirken ortaya çıkan son görüntüler görenleri hayrete düşürüyor.
Giriş Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 13:39
Sadece bildiğiniz yöntemlerle mi balık tutulur sanıyorsunuz? Sadece ilkel malzemeler kullanarak avlanan ve yaşamını sürdüren insanlar görenleri hayrete düşürüyor. Öyle balık tutma yöntemleri var ki şaşıp kalmamak elde değil.
İşte ilk kez göreceğiniz, birbirinden ilginç balık avlama yöntemleri...