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Eliyle yakaladığı balığın içinden çıktı! Görenler şaşkın...
Son zamanlarda ilkel malzemeler ile hayatlarını sürdürmek moda haline gelirken ortaya çıkan son görüntüler görenleri hayrete düşürüyor. Eliyle balık yakalan kadın balığı temizlerken içinden çıkanı görünce şaşırdı.
Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 14:44
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Sadece bildiğiniz yöntemlerle mi balık tutulur sanıyorsunuz? Sadece ilkel malzemeler kullanarak avlanan ve yaşamını sürdüren insanlar görenleri hayrete düşürüyor. Öyle balık tutma yöntemleri var ki şaşıp kalmamak elde değil.