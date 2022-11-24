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Eliyle yakaladığı piton birden saldırdı! Atardamarı koptu

Yılan uzmanı olarak tanınan ve yakaladığı hayvanlarla adından söz ettiren Kane Durrant, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde dev pitonun saldırısına uğradı. Dev yılan saniyeler içerisinde yaptığı hamle ile Durrant'ın atardamarını koparırken, o anlar böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 12:06 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





