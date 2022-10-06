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Haberler Galeri 'Ellerim hiç ısınmıyor' diyorsanız dikkat! İşte demir eksikliğinin belirtileri...

'Ellerim hiç ısınmıyor' diyorsanız dikkat! İşte demir eksikliğinin belirtileri...

Genel yorgunluk, zayıflık, nefes darlığı, baş dönmesi, soğuk eller ve ayaklar, hızlı veya düzensiz kalp atışı, kırılgan tırnaklar sorunları yaşıyorsanız akla ilk gelen neden vitamin eksikliği olmalı. İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Soner Solmaz, demir eksikliği anemisinin çok yaygın görülmesine rağmen ilk başta hemen fark edilmeyeceğini, teşhis için kan testinin gerektiğini söyledi. Ancak eksikliği gibi rastgele alınan demir takviyesi de bazı hastalıkları beraberinde getirebiliyor. Peki demir eksikliği yaşayanlar nelere dikkat etmeli? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6 Ekim 2022 Perşembe 12:32 Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2022 Perşembe 12:39
’Ellerim hiç ısınmıyor’ diyorsanız dikkat! İşte demir eksikliğinin belirtileri...

Demir eksikliği anemisinin en sık görülen anemi türü olduğunu belirten Doç. Dr. Solmaz, "Her yüz kadından 35'inde, her yüz erkekten 20'sinde görülen demir eksikliği anemisi, gebelerde yüzde 50'ye çıkıyor. Vücudunuzun hemoglobin yapmak için ihtiyaç duyduğu yeterli demir olmadığında ortaya çıkar. Kanınızda yeterli demir olmadığında, vücudunuzun geri kalanı ihtiyaç duyduğu oksijen miktarını alamaz" diye konuştu.

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’Ellerim hiç ısınmıyor’ diyorsanız dikkat! İşte demir eksikliğinin belirtileri...

Doğurganlık çağındaki kadınlar için demir eksikliği anemisinin en sık nedeninin, ağır adet kanaması veya hamilelik nedeniyle kandaki demir kaybı olduğunu, kötü beslenme ve bazı mide ve bağırsak hastalıklarının da neden olabileceğini ifade etti.

’Ellerim hiç ısınmıyor’ diyorsanız dikkat! İşte demir eksikliğinin belirtileri...

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?
Demir eksikliği anemisinin, belirtileri ilk başta hafif olduğu için fark edilmeyeceğine değinen Doç. Dr. Solmaz, daha sonra şunları söyledi:
"Genel yorgunluk, zayıflık, solukluk, nefes darlığı, baş dönmesi, kahve telvesi, toprak, buz gibi besin değeri olmayan yiyecekleri yemek için garip istekler, soğuk eller ve ayaklar, hızlı veya düzensiz kalp atışı, kırılgan tırnaklar, saçlarda dökülme ve baş ağrısı demir eksikliğinin belirtileridir.

’Ellerim hiç ısınmıyor’ diyorsanız dikkat! İşte demir eksikliğinin belirtileri...

DEMİR İÇEREN BESİNLER NELER?
Et, yumurta ve bazı yeşil yapraklı sebzeler gibi yiyeceklerin demir bakımından güçlü olduğunu, demirin de büyüme ve gelişme dönemlerinde gerekli olduğunu belirterek hamile kadınlar ve küçük çocukların daha fazla gıdaya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ağır adet kanamasının, doğurganlık çağındaki kadınlarda demir eksikliği anemisinin yaygın bir nedeni olduğunu kaydeden Doç. Dr. Solmaz "Hamilelik de öyle, çünkü bebeğiniz için yeterli oksijen oluşturmak için bu süre zarfında vücudunuzun daha fazla demire ihtiyacı var."

’Ellerim hiç ısınmıyor’ diyorsanız dikkat! İşte demir eksikliğinin belirtileri...

"DEMİR TAKVİYESİ VE DİYET İLE TEDAVİ"
Teşhis konulurken "tam kan sayımı testi, demir testi, demir bağlama kapasitesi, demir deposu seviyesi ve iç/gizli kanama testleri" yapılacağından bahseden Doç. Dr. Solmaz, hastaların demir takviyesi ve diyet yoluyla tedavi edildiğini söyledi.

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