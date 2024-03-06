’Ellerim hiç ısınmıyor’ diyorsanız dikkat! İşte demir eksikliğinin belirtileri...

Genel yorgunluk, zayıflık, nefes darlığı, baş dönmesi, soğuk eller ve ayaklar, hızlı veya düzensiz kalp atışı, kırılgan tırnaklar sorunları yaşıyorsanız akla ilk gelen neden vitamin eksikliği olmalı. İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Soner Solmaz, demir eksikliği anemisinin çok yaygın görülmesine rağmen ilk başta hemen fark edilmeyeceğini, teşhis için kan testinin gerektiğini söyledi. Ancak eksikliği gibi rastgele alınan demir takviyesi de bazı hastalıkları beraberinde getirebiliyor. Peki demir eksikliği yaşayanlar nelere dikkat etmeli? İşte detaylar...