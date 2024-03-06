’Ellerim hiç ısınmıyor’ diyorsanız dikkat! İşte demir eksikliğinin belirtileri...

DEMİR İÇEREN BESİNLER NELER?

Et, yumurta ve bazı yeşil yapraklı sebzeler gibi yiyeceklerin demir bakımından güçlü olduğunu, demirin de büyüme ve gelişme dönemlerinde gerekli olduğunu belirterek hamile kadınlar ve küçük çocukların daha fazla gıdaya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ağır adet kanamasının, doğurganlık çağındaki kadınlarda demir eksikliği anemisinin yaygın bir nedeni olduğunu kaydeden Doç. Dr. Solmaz "Hamilelik de öyle, çünkü bebeğiniz için yeterli oksijen oluşturmak için bu süre zarfında vücudunuzun daha fazla demire ihtiyacı var."