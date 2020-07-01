Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı!

Dünya üzerinde yaşanan kimi hastalıklar pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Ancak doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan kimi hastalıklar da dikkat çekiyor. İşte dünya üzerinde yer alan ilginç hastalıklar...