Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı!

Dünyada yer alan hastalıkların pek çoğu bilinmiyor. Kimi zaman çevremizde gördüğümüz ve pek bilinmeyen o hastalıklar oldukça şaşırtabiliyor. İşte dünyadaki en ilginç hastalıklar...