Haberler Galeri Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı!

Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı!

Dünyada birçok hastalık var ki çoğu insan tarafından bilinmiyor. Çevrenizde yeni yeni görmeye başladığınız hastalıklar, doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan hasar gibi düşünülüyor ancak gerçekler öyle değil.

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 12:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





