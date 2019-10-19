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Ellerinde başlayan hastalık tüm vücuduna yayıldı

Kimilerinin yaşadığı bazı hastalıklar görenleri şaşkına çeviriyor. Öyle hastalıklar var ki akıl sır ermezken Hindistan'da görülen hastalıklar doktorları bile şok etti. İşte görenleri hayret ettiren birbirinden ilginç hastalıklar...

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 11:29 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 11:31
Ellerinde başlayan hastalık tüm vücuduna yayıldı

Dünya üzerinde rastlanan birbirinden ilginç hastalıklara çok şaşıracaksınız!

6 SAATTE 232 DİŞİ ÇEKİLDİ

Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı.

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Ellerinde başlayan hastalık tüm vücuduna yayıldı

Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olay, Maharashtrayan eyaletinin Buldhana bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Ashik Gavai'nin sağ alt çenesindeki ağrı üzerine ailesi tarafından doktora götürülmesiyle başladı.

Ellerinde başlayan hastalık tüm vücuduna yayıldı

Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi.

Ellerinde başlayan hastalık tüm vücuduna yayıldı

Gencin dişindeki rahatsızlığın, bir tür kompleks diş tümörü olarak adlandırılan ''odontoma'' olduğu bildirildi.Bu hastalık kişinin yemekleri öğütmesinde ve yutkunmasında ciddi zorluklara neden oluyor.

Ellerinde başlayan hastalık tüm vücuduna yayıldı

Hindistan'da sıra dışı görünümlü bebek ülkeyi adeta kasıp kavurdu. Nadir bulunan bir hastalık nedeniyle küçük kafaya ve büyük gözlere sahip bebek, ülkenin ruhani lideri Buda'ya benzetilmesiyle geniş yankı uyandırdı.

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