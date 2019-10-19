Ellerinde başlayan hastalık tüm vücuduna yayıldı

Kimilerinin yaşadığı bazı hastalıklar görenleri şaşkına çeviriyor. Öyle hastalıklar var ki akıl sır ermezken Hindistan'da görülen hastalıklar doktorları bile şok etti. İşte görenleri hayret ettiren birbirinden ilginç hastalıklar...