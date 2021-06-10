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Haberler Galeri Emir Sarıgül ve Buket Aydın bugün evleniyor!

Emir Sarıgül ve Buket Aydın bugün evleniyor!

Birliktelikleri ile gündeme bomba gibi düşen Buket Aydın ve Emir Sarıgül, geçtiğimiz haftalarda Sarıgül'ün yatta Sibel Can ile görüntülenmesinden sonra ayrılmıştı. Aydın, kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını, asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti. Ancak Sarıgül'ün bugün eski sevgilisi Buket Aydın ile nikah masasına oturacağı ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberi Sabah yazarı Bülent Cankurt köşesinden duyurdu.

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:55
Emir Sarıgül ve Buket Aydın bugün evleniyor!

Yılın aşk bombasında son dakika gelişmesi yaşandı. Spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül bugün evleneceği ortaya çıktı. İşte Sabah yazarı Bülent Cankurt'un o yazısı…

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Emir Sarıgül ve Buket Aydın bugün evleniyor!

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Emir Sarıgül ve Buket Aydın bugün evleniyor!

Spiker Buket Aydın, mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktalamış, sonra da kameraların karşısına geçip, kesin bir dille asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti.

Emir Sarıgül ve Buket Aydın bugün evleniyor!

İşte o büyük lafları eden Buket Aydın, Emir Sarıgül ile nikah masasına oturuyor!

Emir Sarıgül ve Buket Aydın bugün evleniyor!

Evet, yanlış okumadınız... Hatta geçen ay ünlü şarkıcı Sibel Can ile yatta görüntülenen Emir Sarıgül, Buket Aydın ile pazartesi akşam Beykoz Konakları'ndaki evinde minik bir törenle vuslata erecekti.

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