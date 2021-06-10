Emir Sarıgül ve Buket Aydın bugün evleniyor!

Birliktelikleri ile gündeme bomba gibi düşen Buket Aydın ve Emir Sarıgül, geçtiğimiz haftalarda Sarıgül'ün yatta Sibel Can ile görüntülenmesinden sonra ayrılmıştı. Aydın, kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını, asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti. Ancak Sarıgül'ün bugün eski sevgilisi Buket Aydın ile nikah masasına oturacağı ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberi Sabah yazarı Bülent Cankurt köşesinden duyurdu.