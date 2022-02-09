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EMITT Fuarında gastronomi rüzgarı esiyor

Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından EMITT 25. kez kapılarını açtı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan fuarda dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından turizmin gözde beldelerinin yanı sıra popüler tatil rotaları da bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2022 Çarşamba 17:54 Güncelleme Tarihi: 9 Şubat 2022 Çarşamba 17:59
EMITT Fuarında gastronomi rüzgarı esiyor

Çok sayıda ülkenin de katılım sağladığı fuarın açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı. Balıkesir Ticaret Odası'nın koordinasyonunda hazırlanan Balıkesir Gastronomi Atlası için ünlü Şef, Seyyah ve Yazar Ömür Akkor ile yapılan işbirliğinin başlangıcına yönelik imzalar EMITT Fuarında atıldı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştiren EMITT fuarında marka değerleriyle ziyaretçiler ile buluşuyor

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EMITT Fuarında gastronomi rüzgarı esiyor

Turizm alanında Kuzey Ege'nin en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Ayvalık Belediyesi'nin de yer aldığı fuarda yüzlerce belediye arasında en çok ilgi gören stantlardan biri de Ayvalık oldu. Açılış konuşmaları ile başlayan fuarın ilk gününde Ayvalık standına birçok il ve ilçenin belediye başkanları, gazeteciler, televizyon habercileri ve sektörün içerisinden kurum temsilcileri adeta akın etti.

EMITT Fuarında gastronomi rüzgarı esiyor

Yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen Balıkesir standında, şehrin; tarihi, doğası, termali, denizi, gastronomisi ve kültür rotalarıyla tanıtılıyor. Fuarda ayrıca Balıkesir Ticaret Odası'nın koordinasyonunda hazırlanan Balıkesir Gastronomi Atlası için ünlü Şef, Seyyah ve Yazar Ömür Akkor ile yapılan işbirliğinin başlangıcına yönelik imzalar atıldı. Gourmand Cookbook Awards'ta "Selçuklu Mutfağı" adlı eseri ile "Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı" ödülüne layık görülen, Ketebe Yayınları'ndan Türkiye Gastronomi Atlası kitabıyla bir ilke de imza atan, daha önce gerçekleştirdiği Balıkesir ziyaretinde şehrin gastronomisini deneyimleme fırsatı bulan ve şehrin gastronomisinden oldukça etkilendiğini her fırsatta dile getiren Ömür Akkor Balıkesir için ulusal nitelikte bir gastronomi atlası hazırlayacak.

EMITT Fuarında gastronomi rüzgarı esiyor

Hazırlanacak çalışma Balıkesir'in tüm ilçelerini kapsayan yerel lezzetleri ile birlikte turistik değerlerini de içeren bir seyahatname şeklinde olacak. Balıkesir'i ziyaret edecek kişiler için rehber olma özelliği taşıyacak bu atlas içerisinde ilçeler bazında coğrafi işaretli ürünler, yöresel yemekler ve ziyaret edilmesi gereken mekânlara yer verilecek. Çalışma sayesinde Balıkesir'in değerleri tek kaynakta seyahat severlerin beğenisine sunulacak. Daha sonraki aşamada bir yayın evi ile işbirliği ile basılı hale getirilecek bu kaynak satışa da sunulacak.

EMITT Fuarında gastronomi rüzgarı esiyor

Ünlü şef ile gerçekleştirilen imza törenine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş ve Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, yerel şefler ve stant ziyaretçileri katıldı.

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