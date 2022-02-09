EMITT Fuarında gastronomi rüzgarı esiyor

Yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen Balıkesir standında, şehrin; tarihi, doğası, termali, denizi, gastronomisi ve kültür rotalarıyla tanıtılıyor. Fuarda ayrıca Balıkesir Ticaret Odası'nın koordinasyonunda hazırlanan Balıkesir Gastronomi Atlası için ünlü Şef, Seyyah ve Yazar Ömür Akkor ile yapılan işbirliğinin başlangıcına yönelik imzalar atıldı. Gourmand Cookbook Awards'ta "Selçuklu Mutfağı" adlı eseri ile "Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı" ödülüne layık görülen, Ketebe Yayınları'ndan Türkiye Gastronomi Atlası kitabıyla bir ilke de imza atan, daha önce gerçekleştirdiği Balıkesir ziyaretinde şehrin gastronomisini deneyimleme fırsatı bulan ve şehrin gastronomisinden oldukça etkilendiğini her fırsatta dile getiren Ömür Akkor Balıkesir için ulusal nitelikte bir gastronomi atlası hazırlayacak.