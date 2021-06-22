Ünlü şarkıcı Emrah'ın gayrimenkul zengini olduğu ve ciddi bir birikim sahibi olduğu biliniyordu. Emrah şimdi de kripto para piyasasına adım atıyor. Kendi coin'ini çıkarmaya karar veren Emrah, şimdiden gerekli hazırlıklara başladı.
Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 12:48Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 12:53
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Emrah kripto para piyasasına giriyor!
Şarkıcı ve oyuncu Emrah, son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen kripto paraya merak sardı.
2018 yılında konser teklifi karşılığında para yerine 30 Bitcoin talep eden Emrah, gözünü kripto paraya dikti.
Emrah kripto para piyasasına giriyor!
Bitcoin'de hatırı sayılır derecede yatırımı olduğu bilinen Emrah, bu kez kendi coin'ini çıkarma kararı aldı.
Emrah kripto para piyasasına giriyor!
Yurt dışından yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda kripto para piyasasına girmeye karar veren ve daha önce emlak yatırımlarıyla bilinen Emrah, gerekli prosedürleri yerine getirmek için hazırlıklara başladı.
Emrah kripto para piyasasına giriyor!
İsim konusunda henüz net karar veremeyen şarkıcının, Emcoin ve Emrahcoin arasında gidip geldiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde kendi adını taşıyan kripto para ile sevenlerini şaşırtmaya hazırlanan Emrah, çok konuşulacağa benziyor.