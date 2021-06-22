Emrah kripto para piyasasına giriyor!

Ünlü şarkıcı Emrah'ın gayrimenkul zengini olduğu ve ciddi bir birikim sahibi olduğu biliniyordu. Emrah şimdi de kripto para piyasasına adım atıyor. Kendi coin'ini çıkarmaya karar veren Emrah, şimdiden gerekli hazırlıklara başladı.