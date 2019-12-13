  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > En güzel Cuma mesajları 13 Aralık! Hayırlı Cumalar mesajları...

En güzel Cuma mesajları 13 Aralık! Hayırlı Cumalar mesajları...

İslam alemi için en kutsal günlerden biri olan Cuma gününde Müslümanlar birbirlerinin 'hayırlı cumalar' mesajları gönderiyor. Milyonlarca kişi namaz kılıp, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ediyor. İşte bu güne özel resimli, anlamlı, hayırlı cumalar mesajları...

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma 09:12 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma 09:17
En güzel Cuma mesajları 13 Aralık! Hayırlı Cumalar mesajları...

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl! Amin. Hayırlı Cumalar.

Ey gecenin sahibi. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört. Cumanız mübarek olsun.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
En güzel Cuma mesajları 13 Aralık! Hayırlı Cumalar mesajları...

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

En güzel Cuma mesajları 13 Aralık! Hayırlı Cumalar mesajları...

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

"İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır." (Tirmizî, Zühd",21)Cumamız bereketli olsun

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.

En güzel Cuma mesajları 13 Aralık! Hayırlı Cumalar mesajları...

De ki: "İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmâül Hüsna O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da. İkisi ortası bir yol tut." (İSRÂ suresi 110. ayet) Hayırlı cumalar.

Allah rahmeti yüz parça yarattı. Bu rahmetten doksan dokuzunu yanında tuttu. Yeryüzüne (bu rahmetin) sadece bir parçasını indirdi. İşte bu bir parça sebebiyledir ki yaratıklar birbirine acımaktadırlar. (Öyle ki) at, süt emen yavrusuna engel olmaması için ayağını bu rahmet sayesinde kaldırır."(Buharî, "Edeb", 78) Hayırlı cumalar.

Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin, çünkü O, haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. (A'RAF suresi 55-56. ayetler) Cumanız mübarek olsun.

En güzel Cuma mesajları 13 Aralık! Hayırlı Cumalar mesajları...

Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Doğa Düzgün, sosyal medyada aşık oldu görünce hayatının şokunu yaşadı! Esra Erol’da programında sosyal medyanın gerçek yüzü ortaya çıktı
Doğa Düzgün, sosyal medyada aşık oldu görünce hayatının şokunu yaşadı! Esra Erol’da programında sosyal medyanın gerçek yüzü ortaya çıktı
BİZE ULAŞIN