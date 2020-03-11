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En sağlıksız 30 besin açıklandı

Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren bir sitenin hazırladığı rapora göre gezegenin en sağlıksız besinleri belli oldu. Sağlıklı diye tükettiğimiz bazı besinler de listede yer aldı.

Giriş Tarihi: 11 Mart 2020 Çarşamba 13:35
En sağlıksız 30 besin açıklandı

Mikrodalgada patlamış mısır

Zararlı içerik: Trans yağlar

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En sağlıksız 30 besin açıklandı

Tavuk nugget

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

En sağlıksız 30 besin açıklandı

İşlenmiş et

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

En sağlıksız 30 besin açıklandı

Beyaz un

Zararlı içerik: Klor dioksit

En sağlıksız 30 besin açıklandı

Cips

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

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