En sağlıksız 30 besin açıklandı
Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren bir sitenin hazırladığı rapora göre gezegenin en sağlıksız besinleri belli oldu. Sağlıklı diye tükettiğimiz bazı besinler de listede yer aldı.
Giriş Tarihi: 11 Mart 2020 Çarşamba 13:35
Mikrodalgada patlamış mısır
Zararlı içerik: Trans yağlar
Tavuk nugget
Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan
İşlenmiş et
Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz
Beyaz un
Zararlı içerik: Klor dioksit
Cips
Zararlı içerik: Monosodyum glutamat