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En sağlıksız 30 besin açıklandı

Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren bir sitenin hazırladığı rapora göre gezegenin en sağlıksız besinleri belli oldu. Sağlıklı diye tükettiğimiz bazı besinler de listede yer aldı.

Giriş Tarihi: 11 Mart 2020 Çarşamba 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





