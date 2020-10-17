Enfeksiyon uzmanından mevsimsel grip uyarısı! İşte virüs ve nezle arasındaki farklar

'YEME, İÇME VE GİYİME ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ'

Hem Covid-19 hastalığı hem de mevsimsel grip ve diğer gribal hastalıklar için herkesin sağlığına dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Düzenli uyku, uyku kalitesinin yüksek olması, bedenin daha sağlıklı olmasına yardımcı olan düzenli spor, yediğimiz gıdaların taze olması ve mevsime uygun sebze, meyve tüketimi çok önemli. Özellikle portakal, muz ve mandalina gibi meyveler C vitamini açısından destek olacaktır.