Enfeksiyon uzmanından mevsimsel grip uyarısı! İşte virüs ve nezle arasındaki farklar

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Yılmaz, ani hava sıcaklığı değişimlerinin mevsimsel gribi tetiklediğini, belirtilerinin de Covid-19'a çok benzediğini ifade ederek, "Çocuklarda ve erişkinlerde boğaz ağrısı, öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi semptomlar görülebilir. Bunlar Covid-19 hastalığıyla karışabilir. Dolayısıyla hem koronavirüsten korunurken, mevsimsel gribal hastalıklardan da korunmak için maskemizi takmamız, sosyal mesafemizi korumamız, ellerimizi yıkamamız çok önemli" dedi.