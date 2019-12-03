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Engelli genç kızın yamaç paraşütü hayali Pamukkale'de gerçek oldu

Denizli'de oturan 27 yaşındaki bedensel engelli Hediye Işık, yamaç paraşütüyle uçma hayalini Pamukkale'de gerçekleştirdi. Işık, yaklaşık 15 dakika boyunca Pamukkale'nin manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

Giriş Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 13:49 Güncelleme Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 13:50
Engelli genç kızın yamaç paraşütü hayali Pamukkale'de gerçek oldu

Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi öğrencilerinden Hediye Işık (27), yamaç paraşütüyle uçma hayalini eğitmenleriyle paylaştı.

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Engelli genç kızın yamaç paraşütü hayali Pamukkale'de gerçek oldu

Akademi yetkililerinin girişimi sonucu minibüsle Pamukkale'deki Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pisti'ne getirilen Işık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, pilot Mustafa Şimşek ile tandem atlayış yaptı.

Engelli genç kızın yamaç paraşütü hayali Pamukkale'de gerçek oldu

Işık, yaklaşık 15 dakika boyunca Pamukkale'nin manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

Engelli genç kızın yamaç paraşütü hayali Pamukkale'de gerçek oldu

Hediye Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yamaç paraşütüyle ilk kez uçtuğunu ve büyük keyif aldığını söyledi.

Engelli genç kızın yamaç paraşütü hayali Pamukkale'de gerçek oldu

Pistten kalkış yaptıktan sonra korkmadığını anlatan Işık, "Bugün hayalimi gerçekleştirdim. Yürüyemiyorum ama havada kendimi kuşlar gibi özgür hissetmek tarifsiz bir duyguydu." dedi.

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