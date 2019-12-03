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Engelli genç kızın yamaç paraşütü hayali Pamukkale'de gerçek oldu
Denizli'de oturan 27 yaşındaki bedensel engelli Hediye Işık, yamaç paraşütüyle uçma hayalini Pamukkale'de gerçekleştirdi. Işık, yaklaşık 15 dakika boyunca Pamukkale'nin manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı buldu.
Giriş Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 13:49Güncelleme Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 13:50
Akademi yetkililerinin girişimi sonucu minibüsle Pamukkale'deki Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pisti'ne getirilen Işık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, pilot Mustafa Şimşek ile tandem atlayış yaptı.
Işık, yaklaşık 15 dakika boyunca Pamukkale'nin manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı buldu.
Hediye Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yamaç paraşütüyle ilk kez uçtuğunu ve büyük keyif aldığını söyledi.
Pistten kalkış yaptıktan sonra korkmadığını anlatan Işık, "Bugün hayalimi gerçekleştirdim. Yürüyemiyorum ama havada kendimi kuşlar gibi özgür hissetmek tarifsiz bir duyguydu." dedi.