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Engin Altan Düzyatan ve baldızının fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, baldızı Aslışah Alkoçlar ile gündeme oturdu. Magazin basınının yakından takip ettiği Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile olan pozları binlerce kez paylaşıldı. İşte Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın o fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma 14:27
Engin Altan Düzyatan ve baldızının fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile verdiği pozlar sosyal medyayı salladı. Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile pozları dikkat çekti.

Magazin basınının yakından takip ettiği Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile olan pozları binlerce kez paylaşıldı. İşte Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın o fotoğrafları.

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Engin Altan Düzyatan ve baldızının fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar

Engin Altan Düzyatan ve baldızının fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Aslışah Alkoçlar'ın fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından sanat dünyasındaki ünlülerin akrabaları merak konusu oldu.

Engin Altan Düzyatan ve baldızının fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Engin Altan Düzyatan ve baldızının fotoğrafı sosyal medyayı salladı
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