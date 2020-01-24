Engin Altan Düzyatan ve baldızının fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, baldızı Aslışah Alkoçlar ile gündeme oturdu. Magazin basınının yakından takip ettiği Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar ile olan pozları binlerce kez paylaşıldı. İşte Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın o fotoğrafları.