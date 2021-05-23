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Engin Altan Düzyatan'a dolandırıcı şoku!

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu belirten şahıslar tarafından dolandırıldı. Bu kişilere 3 bin lira gönderen oyuncu, durumu anlayınca şikayette bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 11:51 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 11:57
Engin Altan Düzyatan'a dolandırıcı şoku!

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldığını belirterek Hacı Emin C. ve Kemal K. hakkında şikayetçi oldu. Akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu belirten kişilere para gönderdiğini söyleyen Engin Altan Düzyatan, nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açtı.

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Engin Altan Düzyatan'a dolandırıcı şoku!

"VALİLİKTEN ARIYORUM" DEDİ

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile iş adamı Emre Kural'ı arayan bir şahıs kendisini Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıttı. Akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu söyleyen şahıs, ünlü oyuncu ve Kural'dan para istedi. Düzyatan, bu kişiye 3 bin lira gönderdi. Daha sonra şahıs tarafından dolandırıldığını anlayan oyuncu, Kural'la birlikte şikayetçi oldu.

Engin Altan Düzyatan'a dolandırıcı şoku!

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Savcılık soruşturma kapsamında Hacı Emin C. ve iş birlikçisi Kemal K. hakkında dava açtı. İki kişi, nitelikli dolandırıcılık suçundan 4'er yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme cezayı 1 yıl 8 ay hapis ve 125 gün adli para cezasına indirip 5 yıl boyunca erteledi.

Engin Altan Düzyatan'a dolandırıcı şoku!

Ancak Hacı Emin, alkollü araç kullanırken yakalanınca ertelenen cezasının açıklanması için ihbarda bulunuldu.

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