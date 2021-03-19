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Erkek zebra yeni doğan yavruyu öldürmeye çalıştı! Vahşi doğanın korkunç yüzü
Erkek zebra yeni doğan yavruyu öldürmeye çalıştı! Vahşi doğanın korkunç yüzü
Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir olay meydana geldi. Erkek zebra yeni doğum yapacak olan anne zebranın başında saatlerce bekledi. Yavru zebra dünyaya gelince korkunç bir olay yaşandı. Erkek zebra yavruyu öldürmeye çalışsa da anne zebra yavrusunu hayatta tutmaya çalıştı.
Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 16:31
Vahşi doğanın korkunç yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Erkek zebra yeni dünyaya gelen yavruyu öldürmeye çalıştı.
Doğum yapacak olan anne zebranın başında bekleyen erkek saatlerce yavrunun doğmasını bekledi.
Erkek zebra yeni dünyaya gelen zebrayı öldürmeye çalışırken anne zebra yavrusunu hayatta tutmaya çalıştı.
O anlar ise böyle görüntülendi.