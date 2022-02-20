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Erkek zebra yeni doğan yavruyu öldürmeye çalıştı! Vahşi doğanın korkunç yüzü

Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir olay meydana geldi. Erkek zebra yeni doğum yapacak olan anne zebranın başında saatlerce bekledi. Yavru zebra dünyaya gelince korkunç bir olay yaşandı. Erkek zebra yavruyu öldürmeye çalışsa da anne zebra yavrusunu hayatta tutmaya çalıştı.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 15:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





