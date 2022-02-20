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Haberler Galeri Erkek zebra yeni doğan yavruyu öldürmeye çalıştı! Vahşi doğanın korkunç yüzü

Erkek zebra yeni doğan yavruyu öldürmeye çalıştı! Vahşi doğanın korkunç yüzü

Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir olay meydana geldi. Erkek zebra yeni doğum yapacak olan anne zebranın başında saatlerce bekledi. Yavru zebra dünyaya gelince korkunç bir olay yaşandı. Erkek zebra yavruyu öldürmeye çalışsa da anne zebra yavrusunu hayatta tutmaya çalıştı.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 15:50
Erkek zebra yeni doğan yavruyu öldürmeye çalıştı! Vahşi doğanın korkunç yüzü

Vahşi doğanın korkunç yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Erkek zebra yeni dünyaya gelen yavruyu öldürmeye çalıştı.

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Erkek zebra yeni doğan yavruyu öldürmeye çalıştı! Vahşi doğanın korkunç yüzü

Doğum yapacak olan anne zebranın başında bekleyen erkek saatlerce yavrunun doğmasını bekledi.

Erkek zebra yeni doğan yavruyu öldürmeye çalıştı! Vahşi doğanın korkunç yüzü

Erkek zebra yeni dünyaya gelen zebrayı öldürmeye çalışırken anne zebra yavrusunu hayatta tutmaya çalıştı.

Erkek zebra yeni doğan yavruyu öldürmeye çalıştı! Vahşi doğanın korkunç yüzü

O anlar ise böyle görüntülendi.

Erkek zebra yeni doğan yavruyu öldürmeye çalıştı! Vahşi doğanın korkunç yüzü
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