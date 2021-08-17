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Haberler Galeri Erkekleri böyle kandırmışlar! Gören 'yok artık' diyor...

Erkekleri böyle kandırmışlar! Gören 'yok artık' diyor...

Son zamanlarda YouTube videoları izlenmeleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü Çinli Youtuber Qi Huahua, son zamanlarda yayılan 'heykel makyaj' tekniğini uyguladı. Huahua'nın değişimi yok artık dedirtti.

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 11:50
Erkekleri böyle kandırmışlar! Gören 'yok artık' diyor...

Son zamanlarda YouTube videoları izlenmeleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü Çinli Youtuber Qi Huahua, son zamanlarda yayılan 'heykel makyaj' tekniğini uyguladı. Huahua'nın değişimi yok artık dedirtti.

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Erkekleri böyle kandırmışlar! Gören 'yok artık' diyor...
Erkekleri böyle kandırmışlar! Gören 'yok artık' diyor...
Erkekleri böyle kandırmışlar! Gören 'yok artık' diyor...
Erkekleri böyle kandırmışlar! Gören 'yok artık' diyor...
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