Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a veda ediyor

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın 23 Aralık Çarşamba saat 20:00'de atv'de ekrana gelecek 39'uncu bölümünde, Ertuğrul Bey yaşamını yitiriyor. Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi? Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nası bir plan kuracak? İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...