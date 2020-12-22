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Haberler Galeri Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a veda ediyor

Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a veda ediyor

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın 23 Aralık Çarşamba saat 20:00'de atv'de ekrana gelecek 39'uncu bölümünde, Ertuğrul Bey yaşamını yitiriyor. Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi? Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nası bir plan kuracak? İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 10:12 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 10:19
Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a veda ediyor

Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a veda ediyor

Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar. Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur.

Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a veda ediyor

Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek?

Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a veda ediyor

Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi? Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nası bir plan kuracak?

Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a veda ediyor
Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a veda ediyor
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