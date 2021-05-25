Eser - Berfu Yenenler'den servet değerinde tatil

2019 yılında nikah masasına oturan ve 2 çocuk sahibi olan Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, tatil için kesenin ağzını açtı. Kuzey ve Mete adında iki çocukları olan çiftin Alaçatı'da geçirecekler tatil için 250 bin TL ödediği ortaya çıktı.