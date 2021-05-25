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Haberler Galeri Eser - Berfu Yenenler'den servet değerinde tatil

Eser - Berfu Yenenler'den servet değerinde tatil

2019 yılında nikah masasına oturan ve 2 çocuk sahibi olan Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, tatil için kesenin ağzını açtı. Kuzey ve Mete adında iki çocukları olan çiftin Alaçatı'da geçirecekler tatil için 250 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 12:53 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 12:57
Eser - Berfu Yenenler'den servet değerinde tatil
Eser - Berfu Yenenler'den servet değerinde tatil

Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler, çocukları Kuzey ve Mete'yle tatil sezonunu İzmir Alaçatı'da açacak.

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Eser - Berfu Yenenler'den servet değerinde tatil
Eser - Berfu Yenenler'den servet değerinde tatil

37 yaşındaki oyuncunun, ailesiyle birlikte üç ay kalacakları havuzlu villa için 250 bin TL ödediği öğrenildi.

Eser - Berfu Yenenler'den servet değerinde tatil
Eser - Berfu Yenenler'den servet değerinde tatil

Çocukların dünyaya gelmesi ve devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle iki senedir tatil yapamayan ünlü çift, eylül ayına kadar Alaçatı'da kalacak.

Eser - Berfu Yenenler'den servet değerinde tatil
Eser - Berfu Yenenler'den servet değerinde tatil

YOLDA KALDILAR

İkili, kiraladıkları villaya taşınmadan önce geçtiğimiz günlerde evi kontrol etmek için günübirlik Alaçatı'ya gitmişti. İstanbul'daki evlerinden çıktıktan beş dakika sonra araçlarının lastiği patlayan ünlü çift, soluğu tamirhanede almıştı.

Eser - Berfu Yenenler'den servet değerinde tatil
Eser - Berfu Yenenler'den servet değerinde tatil

"DAHA ÇIKALI BEŞ DAKİKA OLDU"

İki saatlik zorunlu lastik değiştirme rötarından sonra tekrar yola koyulan Eser-Berfu Yenenler çifti, daha sonra tatil yapacakları villayı kontrol etmişti.

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