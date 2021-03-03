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Haberler Galeri Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in minik oğlu Kuzey hastanelik oldu

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in minik oğlu Kuzey hastanelik oldu

Komedyen ve sunucu Eser Yenenler ve tescilli Berfu Yenenler'in minik oğlu Kuzey, hastanelik oldu. Oğlu Kuzey'in ayağı sargıda fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü güzel, başına gelen talihsiz olayı anlattı.

Giriş Tarihi: 3 Mart 2021 Çarşamba 17:05 Güncelleme Tarihi: 3 Mart 2021 Çarşamba 17:10
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in minik oğlu Kuzey hastanelik oldu

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, 2019 yılında nikah masasına oturmuş ve aynı yıl ekim ayında ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı. İkinci oğlu Mete'yi kucağına almak için gün sayan Berfu Yenenler, Kuzey'in başına gelen talihsiz bir olayı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in minik oğlu Kuzey hastanelik oldu

Hamleliğinde 36'ncı haftaya giren Berfu Yenenler, Kuzey'in ayağını çatlattığını ve ayağının alçıya alındığını dile getirdi.

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in minik oğlu Kuzey hastanelik oldu

Instagram hesabından takipçilerine durumu anlatan Yenenler, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in minik oğlu Kuzey hastanelik oldu

"Ah minik patatesim. Dünden beri nasıl oldu da birden ayağının üstüne basamamaya başladın, naısl apar topar hastaneye gittik, nasıl çatlak oldu, nasıl alçıya alındı diye düşünüp duruyorum. Annelik gerçekten nasıl bir vicdan yumağı sadece anneler anlar beni."

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’in minik oğlu Kuzey hastanelik oldu

"Neyse ki o yumoş suratınla benden daha güçlüsün de hızlıca toparlıyorsun. Ne ağlıyorsun ne sızlanıyorsun Kuzey emmim. Hemen elimi tut da birlikte koşturalım minik kuşum. Ve artık bütün nazarlar bizden hatta bütün bebeklerden uzak olsun..."

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