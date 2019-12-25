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Eşi 20 gün evden gidince öyle bir şey yaptı ki...

Gizli kamerayı odanın bir köşesine yerleştiren adam eşi ve kızı evde yokken yaptığı sürprizi saniye saniye kaydetti. Adamın eşi ve çocuğu eve döndüğünde gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2019 Çarşamba 12:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





