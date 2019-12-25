Eşi 20 gün evden gidince öyle bir şey yaptı ki...
Gizli kamerayı odanın bir köşesine yerleştiren adam eşi ve kızı evde yokken yaptığı sürprizi saniye saniye kaydetti. Adamın eşi ve çocuğu eve döndüğünde gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 25 Aralık 2019 Çarşamba 12:46
Eşi ve kızının 20 günlük yokluğunu fırsat bilen adam eşine inanılmaz bir sürpriz hazırladı.
Eskiyen ofislerini tek başına tadilata sokan adam bu süreci videoya alarak görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Önce badana boya yapan adam daha sonra yerin parkelerini sökerek yeni koyu renk parkeler döşedi.
Ardından başka bir odada masa ve raf tasarlayan adam daha sonra mutfağa getirdi.
Görüntülerde odayı eşine gösterdiği anlar da yer alıyor.